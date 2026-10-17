拜特贾拉医院仅接收急诊患者——半岛电视台

在被占领的约旦河西岸拜特贾拉，一家公立医院因资金和药品短缺以及员工工作时间缩短，仅接收急诊病例。医务人员报告称，化疗疗程被中断，患者获得治疗面临困难，手术也被推迟，半岛电视台报道。

拜特贾拉医院是伯利恒省唯一的公立医院，该省约有32万人居住。对约旦河西岸南部而言，这也是唯一一家为癌症患者和需要透析者提供医疗服务的公立机构。来自伯利恒省和希伯伦省、被占领的东耶路撒冷部分地区的人们，有时还有来自杰里科的人，都会来到这里。

药品和人员短缺

公共部门员工只能领取一半工资，因此其中一些人每周工作两到三天。透析科医生伊亚德·达里表示，问题不在于缺少医务人员，而在于员工无力承担全职工作安排。因此，医院将重点放在急诊病例上。

肿瘤科医生希沙姆·阿姆莱说，医院此前拥有约90%的关键药物，主要是化疗药物。如今，他说，免疫治疗药物和生物制剂短缺。药房部门负责人胡鲁德·德韦布表示，该部最近获得了8种此前缺失的抗癌药物和4种生物制剂。她评估称，这些库存可能足够维持一个半至两个月，但许多其他药物仍然短缺。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

内科医生优素福·奥杰拉将这场危机与巴勒斯坦民族权力机构卫生部资金不足联系起来，该部门无法向供应商结清款项。报道还指出，由于国际援助减少以及以色列转交税收收入出现中断，巴勒斯坦民族权力机构的财政状况恶化。

通往治疗的道路

检查站和道路封锁使患者前往医院更加困难。达里讲述了一名来自纳哈林的透析患者，该患者在检查站停留了四到五个小时，随后绕道行驶，下午16:00才到达科室，而非在早晨就诊。达里说，这类行程的费用从约10谢克尔上涨到超过100谢克尔。

日间肿瘤科负责人哈勒敦·阿特万指出，一些患者既需要在拜特贾拉接受治疗，也需要在被占领的东耶路撒冷Augusta Victoria医院接受治疗。同时，患者已不再能够保证获得进入耶路撒冷的许可。阿特万说，错过治疗疗程可能导致危险的并发症。

在药品短缺和人员不足的背景下，手术等候队伍不断积压。脚踝严重骨折的患者赛义德·阿亚德表示，他等待手术干预三周，因为更严重的病例被优先处理。

关注我们在