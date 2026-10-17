W Beit Dżali na okupowanym Zachodnim Brzegu publiczny szpital przyjmuje wyłącznie nagłe przypadki z powodu braku finansowania i leków, a także skrócenia czasu pracy personelu. Medycy informują o przerwanych cyklach chemioterapii, trudnościach pacjentów w dostępie do leczenia i odłożonych operacjach, pisze Al Jazeera.

Szpital w Beit Dżali jest jedynym publicznym szpitalem w okręgu Betlejem, zamieszkanym przez około 320 tys. osób. Dla południowej części Zachodniego Brzegu jest to również jedyna publiczna placówka zapewniająca opiekę pacjentom onkologicznym i osobom wymagającym dializ. Przyjeżdżają tu ludzie z okręgów Betlejem i Hebron, części okupowanej Wschodniej Jerozolimy, a czasem także z Jerycha.

Niedobór leków i personelu

Pracownicy sektora publicznego otrzymują połowę wynagrodzenia, dlatego część z nich pracuje dwa–trzy dni w tygodniu. Według Ijada Dariego, lekarza oddziału dializ, problem nie polega na braku personelu medycznego, lecz na tym, że pracowników nie stać na pracę w pełnym wymiarze. Z tego powodu szpital koncentruje się na nagłych przypadkach.

Onkolog Hiszam Amleh powiedział, że wcześniej szpital miał około 90% kluczowych leków, przede wszystkim do chemioterapii. Obecnie, jak zaznaczył, brakuje leków do immunoterapii i leków biologicznych. Kierowniczka działu farmacji Chulud Dweib poinformowała, że ministerstwo niedawno otrzymało osiem wcześniej niedostępnych leków onkologicznych i cztery leki biologiczne. Jej zdaniem zapasy te mogą wystarczyć na półtora–dwa miesiące, jednak wielu innych leków nadal brakuje.

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Internista Josef Odżra powiązał kryzys z brakiem środków w Ministerstwie Zdrowia Administracji Palestyńskiej, które nie może rozliczyć się z dostawcami. W materiale zaznaczono również, że sytuacja finansowa Administracji Palestyńskiej pogorszyła się wskutek ograniczenia pomocy międzynarodowej oraz zakłóceń w przekazywaniu przez Izrael wpływów podatkowych.

Droga do leczenia

Dostęp pacjentów do szpitala utrudniają punkty kontrolne i blokady dróg. Dari opowiedział o pacjencie dializowanym z Nachalinu, który spędził cztery–pięć godzin na punkcie kontrolnym, a następnie jechał trasą objazdową i dotarł na oddział o 16:00 zamiast na poranną wizytę. Koszt takiej podróży, jak powiedział, wzrósł z około 10 do ponad 100 szekli.

Chaldun Atwan, kierownik dziennego oddziału onkologicznego, zaznaczył, że niektórzy pacjenci potrzebują leczenia zarówno w Beit Dżali, jak i w szpitalu Augusta Victoria w okupowanej Wschodniej Jerozolimie. Jednocześnie pacjenci nie mają już gwarancji uzyskania pozwolenia na wjazd do Jerozolimy. Według Atwana opuszczone sesje leczenia mogą powodować niebezpieczne powikłania.

Wobec niedoboru leków i braków kadrowych rośnie kolejka do operacji. Pacjent Sajed Ajjad z ciężkim złamaniem kostki poinformował, że czekał na zabieg chirurgiczny trzy tygodnie, ponieważ pierwszeństwo miały cięższe przypadki.

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