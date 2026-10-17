В Бейт-Джале на оккупированном Западном берегу государственная больница принимает только экстренные случаи из-за нехватки финансирования и медикаментов, а также сокращения рабочего времени персонала. Медики сообщают о прерванных курсах химиотерапии, трудностях с доступом пациентов к лечению и отложенных операциях, пишет Al Jazeera.

Больница Бейт-Джалы является единственной государственной больницей в округе Вифлеем, где проживают около 320 тысяч человек. Для юга Западного берега это также единственное государственное учреждение, оказывающее помощь пациентам с онкологическими заболеваниями и тем, кто нуждается в диализе. Сюда приезжают люди из округов Вифлеема и Хеврона, частей оккупированного Восточного Иерусалима, а иногда и из Иерихона.

Нехватка лекарств и персонала

Работники государственного сектора получают половину зарплаты, поэтому некоторые из них работают два-три дня в неделю. По словам врача отделения диализа Ияда Дари, проблема не в отсутствии медперсонала, а в том, что сотрудники не могут позволить себе полный рабочий график. Поэтому больница сосредотачивается на экстренных случаях.

Онколог Хишам Амле рассказал, что раньше больница располагала примерно 90% ключевых препаратов, прежде всего для химиотерапии. Теперь, по его словам, не хватает препаратов для иммунотерапии и биологических препаратов. Руководительница аптечного отделения Хулуд Двейб сообщила, что министерство недавно получило восемь ранее отсутствовавших онкологических препаратов и четыре биологических препарата. По ее оценке, этих запасов может хватить на полтора-два месяца, однако многих других лекарств по-прежнему нет.

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Терапевт Йосеф Оджра связал кризис с нехваткой средств у Министерства здравоохранения Палестинской администрации, которое не может рассчитаться с поставщиками. В материале также отмечается, что финансовое положение Палестинской администрации ухудшилось из-за сокращения международной помощи и перебоев в перечислении Израилем налоговых поступлений.

Дорога к лечению

Доступ пациентов к больнице осложняют контрольно-пропускные пункты и перекрытия дорог. Дари рассказал о пациенте на диализе из Нахалина, который провел на КПП четыре-пять часов, а затем ехал объездным маршрутом и прибыл в отделение в 16:00 вместо утреннего приема. Стоимость такой поездки, по его словам, выросла примерно с 10 до более чем 100 шекелей.

Руководитель дневного онкологического отделения Халдун Атван отметил, что некоторым пациентам требуется лечение и в Бейт-Джале, и в больнице Augusta Victoria в оккупированном Восточном Иерусалиме. В то же время у пациентов больше нет гарантий получения разрешения на въезд в Иерусалим. По словам Атвана, пропущенные сеансы лечения могут вызвать опасные осложнения.

На фоне дефицита медикаментов и нехватки персонала растет очередь на операции. Пациент Саед Айяд с тяжелым переломом лодыжки сообщил, что ждал хирургического вмешательства три недели, поскольку приоритет отдавали более тяжелым случаям.

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