Высокий суд Лахора в Пакистане признал незаконным и неконституционным решение Пакистанского медицинского и стоматологического совета (PMDC) изымать экзаменационные задания у кандидатов после вступительного теста в медицинские и стоматологические колледжи MDCAT. Суд обязал совет без промедления загрузить материалы в свое официальное приложение, чтобы все участники могли их просмотреть, сообщает The Express Tribune.

Иски участников тестирования

Судья Ахсан Раза Казми удовлетворил иски Анабии Тахир и Рехана Шахида, которые оспорили новую практику PMDC. Их адвокат, барристер Имран Афрасиаб, заявил, что участники имеют право оставлять у себя экзаменационные задания после завершения экзамена. По его словам, такая практика применяется в школах, колледжах и университетах.

Афрасиаб утверждал, что в этом году PMDC в одностороннем порядке ввел правило, согласно которому кандидаты должны были вернуть листы с заданиями вместе с бланками ответов сразу после тестирования. Представитель федерального правительства Малик Захир Аршад частично поддержал позицию истцов, тогда как адвокат совета настаивал на отклонении исков. Суд распорядился немедленно исполнить решение.

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Временная защита афганских студентов

Отдельно Высокий суд Лахора продлил временный запрет для медицинских колледжей провинции Пенджаб отчислять студентов из Афганистана. Судья Халид Ишак рассмотрел иски более 30 афганских студентов против их отчисления из медицинских колледжей.

Представитель PMDC попросил отложить слушание, и суд удовлетворил это ходатайство, продлив действие временной защиты. Студенты заявили, что поступили в медицинские колледжи по квоте для афганских беженцев и были зачислены по результатам конкурса. В уведомлении от 1 сентября PMDC поручил колледжам Пенджаба требовать от афганских студентов-медиков и стоматологов оформить документы для возвращения в Афганистан, а также приостановил будущий прием, переводы и академическую миграцию граждан Афганистана. 11 сентября суд уже запрещал колледжам отчислять этих студентов.

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