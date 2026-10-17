巴基斯坦拉合尔高等法院裁定，巴基斯坦医学和牙科委员会（PMDC）在医学和牙科学院入学测试MDCAT结束后收回考生试题的决定违法且违宪。法院责令该委员会立即将相关材料上传至其官方应用程序，以便所有参与者查阅，《论坛快报》报道。

测试参与者提起诉讼

法官阿赫桑·拉扎·卡兹米支持了阿纳比亚·塔希尔和雷汉·沙希德的诉讼请求，两人对PMDC的新做法提出了质疑。他们的律师、出庭律师伊姆兰·阿夫拉西亚布表示，参与者有权在考试结束后保留试题。根据他的说法，这种做法适用于学校、学院和大学。

阿夫拉西亚布称，PMDC今年单方面出台了一项规定，要求考生在测试结束后立即交回试题卷和答题卡。联邦政府代表马利克·扎希尔·阿尔沙德部分支持原告的立场，而委员会的律师则坚持要求驳回诉讼。法院命令立即执行该裁决。

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对阿富汗学生的临时保护

此外，拉合尔高等法院延长了一项临时禁令，禁止旁遮普省的医学院校开除来自阿富汗的学生。法官哈立德·伊沙克审理了30多名阿富汗学生就其被医学院校开除一事提起的诉讼。

PMDC代表请求推迟听证会，法院批准了该请求，并延长了临时保护。学生们表示，他们根据阿富汗难民配额进入医学院校，并依据竞争选拔结果被录取。PMDC在9月1日的通知中指示旁遮普省的院校，要求阿富汗医学和牙科学生办理返回阿富汗的文件，同时暂停阿富汗公民今后的入学、转学和学术迁移。9月11日，法院已禁止院校开除这些学生。

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