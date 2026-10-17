Wysoki Sąd w Lahore w Pakistanie uznał za nielegalną i niekonstytucyjną decyzję Pakistańskiej Rady Medycznej i Dentystycznej (PMDC) o odbieraniu kandydatom arkuszy egzaminacyjnych po teście wstępnym do uczelni medycznych i dentystycznych MDCAT. Sąd nakazał radzie bez zwłoki zamieścić materiały w jej oficjalnej aplikacji, aby wszyscy uczestnicy mogli je przejrzeć, informuje The Express Tribune.

Pozwy uczestników testu

Sędzia Ahsan Raza Kazmi uwzględnił pozwy Anabii Tahir i Rehana Shahida, którzy zaskarżyli nową praktykę PMDC. Ich adwokat, barrister Imran Afrasiab, oświadczył, że uczestnicy mają prawo zachować arkusze egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu. Jak zaznaczył, taka praktyka jest stosowana w szkołach, college'ach i na uniwersytetach.

Afrasiab twierdził, że w tym roku PMDC jednostronnie wprowadziła zasadę, zgodnie z którą kandydaci musieli zwrócić arkusze z pytaniami wraz z kartami odpowiedzi natychmiast po teście. Przedstawiciel rządu federalnego Malik Zahir Arshad częściowo poparł stanowisko powodów, podczas gdy prawnik rady nalegał na oddalenie pozwów. Sąd nakazał natychmiastowe wykonanie decyzji.

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Tymczasowa ochrona afgańskich studentów

Oddzielnie Wysoki Sąd w Lahore przedłużył tymczasowy zakaz wydalania studentów z Afganistanu przez uczelnie medyczne w prowincji Pendżab. Sędzia Khalid Ishaq rozpatrzył pozwy ponad 30 afgańskich studentów przeciwko ich wydaleniu z uczelni medycznych.

Przedstawiciel PMDC poprosił o odroczenie rozprawy, a sąd przychylił się do wniosku, przedłużając tymczasową ochronę. Studenci oświadczyli, że zostali przyjęci do uczelni medycznych w ramach kwoty dla afgańskich uchodźców i zakwalifikowano ich na podstawie wyników konkursu. W zawiadomieniu z 1 września PMDC poleciła uczelniom w Pendżabie wymagać od afgańskich studentów medycyny i stomatologii przygotowania dokumentów potrzebnych do powrotu do Afganistanu, a także zawiesiła przyszłe przyjęcia, przeniesienia i migrację akademicką obywateli Afganistanu. 11 września sąd już zakazał uczelniom wydalania tych studentów.

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