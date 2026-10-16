Федеральный конституционный суд Германии обязал министра экономики Катарину Райхе удалить с официального Instagram-аккаунта ее ведомства видео, в котором она заявила, что Левая партия открыто поддерживает антисемитизм. Как сообщает Anadolu Agency, суд вынес промежуточное решение по жалобе партии.

Решение суда

Судьи отметили, что распространение таких утверждений через официальный правительственный аккаунт может нарушать право Левой партии на равное участие в политической конкуренции. За решение проголосовали шесть судей, двое выразили несогласие.

Видео должно оставаться недоступным до окончательного рассмотрения жалобы, но не дольше шести месяцев. При этом суд не устанавливал, были ли высказывания Райхе неконституционными, и подчеркнул, что она может выражать собственную позицию как политик или частное лицо.

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Жалоба Левой партии

Левая партия обратилась в суд в Карлсруэ после того, как министерство отказалось удалить запись до 29 сентября. Партия настаивала, что федеральное министерство не должно использовать государственные ресурсы и официальный авторитет для агитации против политической силы.

Райхе, представляющая Христианско-демократический союз канцлера Мерца, через адвокатов заявила, что ее высказывания не нарушали обязанность правительства сохранять политический нейтралитет. Видео было опубликовано 24 сентября; оно содержало фрагмент ее выступления на бизнес-мероприятии днем ранее. Министр также критиковала планы Левой партии экспроприировать крупные частные жилищные компании в ответ на рост арендной платы.

Суд отдельно отметил актуальность дела на фоне переговоров о формировании правительства Берлина после победы Левой партии на выборах 20 сентября. Партия набрала 25,7% голосов и ведет переговоры о возможной коалиции с Социал-демократической партией и Зелеными.

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