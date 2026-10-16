Правительство Великобритании не исключило введения пошлин на электромобили китайского производства в случае присоединения страны к европейской инициативе Made in Europe. На Даунинг-стрит заявили, что приветствуют стремление включить страну в Industrial Accelerator Act после того, как Франция отказалась от возражений против участия Британии, сообщает The Guardian.

Условия участия

Цель законодательства Made in Europe — сдержать субсидируемый китайский импорт, предоставляя преференции товарам, произведенным в ЕС. Великобритания и Норвегия опасаются, что без участия в этой схеме могут оказаться в менее выгодном положении.

Согласно франко-германскому предложению, для присоединения к инициативе Лондону пришлось бы динамически согласовываться с мерами защиты торговли ЕС. В частности, это может предусматривать присоединение к пошлинам Евросоюза на китайские электромобили, введенным блоком в 2024 году.

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Представитель Даунинг-стрит назвал преждевременными предположения о конкретных условиях договоренности с ЕС, отметив, что европейская процедура все еще продолжается. В то же время он сказал, что Великобритания имеет собственную торговую политику, пересматривает все пошлины и работает с автомобильным сектором, чтобы учитывать его интересы.

Реакция Китая

Посольство Китая в Лондоне заявило, что решительно выступает против дискриминационных практик, предусматривающих повышение тарифов или ограничения в отношении китайских товаров. В диппредставительстве также сообщили о серьезной обеспокоенности, выраженной британской стороне, и назвали торговый протекционизм противоречащим правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам.

По данным The Guardian, в сентябре продажи BYD выросли на 78% в годовом выражении, Chery — на 660%, а доля Changan увеличилась более чем на 3000%. Пошлины могли бы защитить британских производителей от более дешевых китайских моделей, однако одновременно способны повысить цены для потребителей и осложнить продажу британских автомобилей в Китае в случае эскалации торгового противостояния.

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