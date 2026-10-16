Rząd Wielkiej Brytanii nie wykluczył wprowadzenia ceł na samochody elektryczne produkowane w Chinach, jeśli kraj dołączy do europejskiej inicjatywy Made in Europe. Downing Street oświadczyło, że z zadowoleniem przyjmuje dążenie do objęcia kraju Industrial Accelerator Act po tym, jak Francja wycofała sprzeciw wobec udziału Wielkiej Brytanii, informuje The Guardian.

Warunki uczestnictwa

Celem ustawodawstwa Made in Europe jest ograniczenie subsydiowanego importu z Chin poprzez przyznawanie preferencji towarom produkowanym w UE. Wielka Brytania i Norwegia obawiają się, że bez udziału w tym programie mogą znaleźć się w mniej korzystnej sytuacji.

Zgodnie z francusko-niemiecką propozycją Londyn, aby dołączyć do inicjatywy, musiałby dynamicznie dostosowywać się do unijnych środków ochrony handlu. Mogłoby to w szczególności oznaczać przystąpienie do ceł UE na chińskie samochody elektryczne, wprowadzonych przez blok w 2024 roku.

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Rzecznik Downing Street nazwał przedwczesnymi spekulacje dotyczące konkretnych warunków porozumienia z UE, zaznaczając, że europejska procedura nadal trwa. Jednocześnie powiedział, że Wielka Brytania prowadzi własną politykę handlową, dokonuje przeglądu wszystkich ceł i współpracuje z sektorem motoryzacyjnym, aby uwzględnić jego interesy.

Reakcja Chin

Ambasada Chin w Londynie oświadczyła, że stanowczo sprzeciwia się dyskryminacyjnym praktykom obejmującym podwyższenie ceł lub ograniczenia dotyczące chińskich towarów. Placówka dyplomatyczna poinformowała również o wyrażeniu stronie brytyjskiej poważnego zaniepokojenia i nazwała protekcjonizm handlowy sprzecznym z zasadami Światowej Organizacji Handlu oraz zasadami rynkowymi.

Według The Guardian we wrześniu sprzedaż BYD wzrosła o 78% rok do roku, Chery — o 660%, a udział Changan zwiększył się o ponad 3000%. Cła mogłyby chronić brytyjskich producentów przed tańszymi chińskimi modelami, ale jednocześnie mogą podnieść ceny dla konsumentów i utrudnić sprzedaż brytyjskich samochodów w Chinach w przypadku eskalacji konfrontacji handlowej.

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