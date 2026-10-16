英国政府未排除在该国加入欧洲“欧洲制造”倡议的情况下，对中国制造的电动汽车征收关税。法国撤回对英国参与的反对意见后，唐宁街表示欢迎将英国纳入《工业加速法案》的努力，据《卫报》报道。

参与条件

“欧洲制造”立法的目标是通过给予在欧盟生产的商品优惠待遇，遏制受到补贴的中国进口产品。英国和挪威担心，如果不参与该计划，可能会处于不利地位。

根据法德提案，伦敦若要加入该倡议，必须动态地与欧盟的贸易防御措施保持一致。这尤其可能包括加入欧盟对中国电动汽车征收的关税，该关税由欧盟在2024年实施。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

唐宁街发言人称，关于与欧盟达成协议具体条款的猜测为时过早，并指出欧洲程序仍在进行中。与此同时，他表示，英国拥有自己的贸易政策，正在审查所有关税，并与汽车行业合作，以顾及其利益。

中国的反应

中国驻伦敦大使馆表示，坚决反对涉及提高关税或限制中国商品的歧视性做法。该外交机构还表示，已向英方表达严重关切，并称贸易保护主义违背世界贸易组织规则和市场原则。

据《卫报》数据，9月比亚迪销量同比增长78%，奇瑞增长660%，长安的份额增长超过3000%。关税可能保护英国制造商免受更便宜的中国车型冲击，但同时也可能抬高消费者价格，并在贸易对抗升级时增加英国汽车在中国销售的难度。

关注我们在