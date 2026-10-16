Регулятор США разрешил изъять поврежденный топливный сборник из реактора АЭС Palisades

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) разрешила Holtec International извлечь топливную сборку, которая опрокинулась в реакторе АЭС Palisades в городе Коверт, штат Мичиган. В случае успешного извлечения сборки подготовка к повторному запуску станции может быть продолжена под надзором регулятора. Об этом сообщает The National.

Инцидент произошел 30 августа во время загрузки нового топлива: одна из сборок опрокинулась, из-за чего запланированный перезапуск реактора был приостановлен. NRC заявила, что в результате события не было выброса радиации. Специалисты и постоянные инспекторы регулятора продолжат контролировать работы по извлечению сборки.

Замечания регулятора

После инспекции NRC направила Holtec письмо, в котором отметила, что на Palisades в целом поддерживается культура безопасности. В то же время, по выводу регулятора, в подразделениях цепочки поставок и контроля качества существует рабочая атмосфера, которая сдерживает сотрудников от сообщений о проблемах безопасности.

По данным NRC, сотрудники этих двух подразделений не решаются использовать все доступные каналы для сообщения о проблемах из-за опасений возможного возмездия. Регулятор уточнил, что не выявил нарушений или существенных проблем с безопасностью самой станции, однако обеспокоен влиянием рабочей среды на эти подразделения.

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Директор Holtec по связям с государственными органами и коммуникациям Патрик О’Брайен заявил, что компания принимает меры для устранения этих проблем и укрепления культуры безопасности. В Holtec также сообщили, что предложенный способ извлечения сборки основан на инженерных оценках структурной целостности, обращения с топливом, температурных условий и радиационной защиты.

Перезапуск реактора

О’Брайен заявил, что Palisades вернется к работе только после завершения необходимых работ и выполнения федеральных требований и отраслевых стандартов. Источник, близкий к Holtec, сообщил The National, что компания надеется вернуть реактор в эксплуатацию к марту 2027 года, однако официального графика Holtec не публиковала.

Экологическая организация Don’t Waste Michigan раскритиковала решение регулятора. Ее советник, инженер-ядерщик Арни Гундерсен, заявил, что в последующем отчете NRC отмечен значительный изгиб топливной сборки. Ранее, в 2012 году, NRC предупреждала о рабочей культуре на станции, где опасения относительно безопасности часто отклонялись.

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