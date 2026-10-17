Израиль отметил третью годовщину атаки ХАМАС — The Hindu

7 октября в Израиле отметили третью годовщину нападения ХАМАС 2023 года, которое стало самым смертоносным днём в истории страны и привело к последующей израильской военной операции в секторе Газа. Как сообщает The Hindu, мемориальная служба, в частности, состоялась возле кибуца Нахаль-Оз на юге Израиля.

Атака 7 октября

Во время атаки боевики убили 1200 человек и вывезли в Газу 251 заложника. Нападение положило начало израильским бомбардировкам и наземным операциям в палестинском анклаве.

По данным органов здравоохранения Газы, в результате израильских бомбардировок и наземных операций там погибли более 74 тысяч человек. Значительная часть территории анклава была разрушена, а гуманитарная ситуация остаётся тяжёлой.

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Без заложников в Газе

Эта годовщина стала первой для израильтян, когда в Газе не оставалось ни одного израильского заложника. Живых и погибших заложников обменяли в рамках договорённостей с ХАМАС на палестинцев, содержавшихся в израильских тюрьмах. Останки последнего израильского заложника обнаружили в январе.

В материале также отмечается, что в Газе около года действовало перемирие, призванное окончательно прекратить войну. Несмотря на это, условия в анклаве остаются тяжёлыми.

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