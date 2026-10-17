Izrael uczcił trzecią rocznicę ataku Hamasu — The Hindu

7 października Izrael uczcił trzecią rocznicę ataku Hamasu z 2023 roku, który był najkrwawszym dniem w historii kraju i doprowadził do późniejszej izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy. Jak podaje The Hindu, nabożeństwo żałobne odbyło się między innymi w pobliżu kibucu Nahal Oz na południu Izraela.

Atak z 7 października

Podczas ataku bojownicy zabili 1200 osób i uprowadzili do Gazy 251 zakładników. Atak zapoczątkował izraelskie bombardowania i operacje lądowe w palestyńskiej enklawie.

Według władz ochrony zdrowia Gazy w wyniku izraelskich bombardowań i operacji lądowych zginęło tam ponad 74 tysiące osób. Znaczna część terytorium enklawy została zniszczona, a sytuacja humanitarna pozostaje ciężka.

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Bez zakładników w Gazie

Ta rocznica była pierwszą dla Izraelczyków, podczas której w Gazie nie pozostawał żaden izraelski zakładnik. Żywi i zmarli zakładnicy zostali wymienieni w ramach porozumień z Hamasem na Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. Szczątki ostatniego izraelskiego zakładnika odnaleziono w styczniu.

W materiale odnotowano również, że w Gazie przez około rok obowiązywało zawieszenie broni, mające na celu ostateczne zakończenie wojny. Mimo to warunki w enklawie pozostają ciężkie.

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