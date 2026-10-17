Председатель израильской партии «Демократы» Яир Голан во время предвыборного мероприятия в долине Изреель поставил под сомнение способность главы службы безопасности Шин Бет Давида Зини защитить целостность предстоящих выборов в Кнессет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Претензии к главе Шин Бет

Голан заявил, что у него есть основания беспокоиться о том, сможет ли Зини надлежащим образом защитить избирательный процесс. По мнению политика, на должность главы Шин Бет могли назначить одного из бывших высокопоставленных военных — Ницана Алона, Рони Нуму или Ури Гордина.

Свои сомнения Голан связал с работой Зини после вступления в должность. По его словам, глава Шин Бет не справился с двумя задачами, которые он считал ключевыми: расследованием дела «Катаргейт» и противодействием насилию еврейских поселенцев-экстремистов на Западном берегу Иордана. Голан назвал защиту избирательного процесса третьим испытанием для руководителя службы.

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Председатель «Демократов» также отверг обвинения в том, что ранее называл военнослужащих Армии обороны Израиля «убийцами младенцев» или «нацистами».

Позиция по второму аэропорту

Отдельно Голан повторил возражения против строительства второго международного аэропорта в Рамат-Давиде, в долине Изреель. Он заявил, что около десяти лет назад, когда был заместителем начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля, отклонил этот вариант из соображений безопасности, хотя его поддерживали ВВС.

По словам Голана, второй аэропорт, который должен был бы дополнить аэропорт Бен-Гурион, следует строить в пустыне Негев. Он объяснил это тем, что Рамат-Давид находится в пределах досягаемости ракет из Ливана и потому не сможет быть надежным решением в чрезвычайных ситуациях. Голан также назвал развитие Негева одним из аргументов в пользу такого размещения и заявил, что будет выступать против сооружения международного аэропорта в долине Изреель.

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