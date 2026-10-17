Европейские военные отработают в Польше сценарий развертывания сил в Украине — The Times

Военнослужащие Великобритании, Франции, Германии и Польши в следующем месяце проведут совместные учения. В ходе маневров они отработают сценарий развертывания в Украине многонационального военного контингента после возможного прекращения огня.



Об этом сообщает издание The Times.

По данным издания, в учениях примут участие не менее 1 500 военнослужащих из этих стран. Они будут отрабатывать перемещение войск и поставку необходимых ресурсов, в частности продовольствия и топлива.

Учения призваны подготовить европейские силы к возможной послевоенной миссии в Украине, где присутствие миротворцев могло бы стать фактором сдерживания России. Проведение этих учений было согласовано на саммите «Коалиции желающих» в июле.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что учения помогут подготовиться к оказанию поддержки Украине после завершения боевых действий.

«В следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в масштабных учениях в Польше, чтобы убедиться, что мы готовы поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, в которых будет нуждаться Украина», — сказал он.

Стритинг подчеркнул, что Украина находится на передовой борьбы за свободу, а европейские страны должны объединить усилия, чтобы обеспечить мир и противостоять российской агрессии.

Источник в оборонном ведомстве сообщил The Times, что военные будут отрабатывать сценарий, при котором «многонациональные войска находятся вместе на одной территории».

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал этот шаг, назвав присутствие французских и британских войск «решающим».

Напомним, что китайский авианосец «Ляонин» 14 октября начал вторые в этом году учения в западной части Тихого океана. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проводят маневры авианосной группы в соответствующих водах в рамках ежегодного плана подготовки.

На белорусских военных полигонах началась очередная активная фаза совместных военных учений стран Организации Договора о коллективной безопасности под названиями «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026». Маневры проходят с 12 по 16 октября, собрав подразделения нескольких постсоветских государств на фоне длительного противостояния Москвы с западным миром и полномасштабной агрессии против Украины.

Какие конкретные тактические задачи отработали в Беларуси контингенты, кто именно прибыл на белорусские полигоны, какие реальные риски эти маневры создают для Украины и соседних стран НАТО, и почему ОДКБ всё более очевидно превращается в декларативный инструмент Кремля.

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