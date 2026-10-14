Китайський авіаносець Liaoning почав навчання в Тихому океані — South China Morning Post

Китайський авіаносець Liaoning 14 жовтня розпочав друге цього року навчання у західній частині Тихого океану. Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю проводять маневри авіаносної групи у відповідних водах у межах щорічного плану підготовки, повідомляє South China Morning Post.

Завдання навчань Liaoning

Міністерство оборони Китаю не уточнило точного району навчань і їхньої тривалості. У відомстві заявили, що маневри мають перевірити та підвищити рівень бойової підготовки військ, відповідають міжнародному праву й практиці та не спрямовані проти конкретної країни або цілі.

Перше цього року навчання Liaoning у західній частині Тихого океану тривало 35 днів — з травня до червня. У червні 2025 року авіаносець проводив приблизно 20-денні навчання разом з іншим китайським авіаносцем Shandong.

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Маневри США та Японії

Навчання китайського авіаносця можуть збігтися в часі зі спільними маневрами США та Японії Keen Sword 27, запланованими на 19–29 жовтня. Вони відбудуться на території Японії та в прилеглих водах, зокрема поблизу південно-західного ланцюга японських островів біля Тайваню.

У Keen Sword 27 мають взяти участь близько 45 тисяч японських військових, 6 100 транспортних засобів, 40 кораблів і 260 літаків. Також очікується участь приблизно 12 тисяч американських військовослужбовців. На острові Йонаґуні, розташованому трохи більш ніж за 100 км від Тайваню, США вперше планують розгорнути протикорабельну ракетну платформу NMESIS та систему протиповітряної оборони MADIS, повідомляє Stars and Stripes. Японія тимчасово розмістить там протикорабельні ракети Type 88 і зенітні комплекси середньої дальності Type 03.

Пекін вважає Тайвань частиною Китаю та не виключає застосування сили для об’єднання острова з материком. Японія не визнає Тайвань незалежною державою, але виступає проти спроб захопити його силою, тоді як США зобов’язалися постачати Тайваню озброєння.

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