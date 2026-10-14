Китайский авианосец Liaoning 14 октября начал вторые в этом году учения в западной части Тихого океана. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проводят маневры авианосной группы в соответствующих водах в рамках ежегодного плана подготовки, сообщает South China Morning Post.

Задачи учений Liaoning

Министерство обороны Китая не уточнило точный район учений и их продолжительность. В ведомстве заявили, что маневры призваны проверить и повысить уровень боевой подготовки войск, соответствуют международному праву и практике и не направлены против какой-либо конкретной страны или цели.

Первые в этом году учения Liaoning в западной части Тихого океана продолжались 35 дней — с мая по июнь. В июне 2025 года авианосец проводил примерно 20-дневные учения вместе с другим китайским авианосцем Shandong.

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Маневры США и Японии

Учения китайского авианосца могут совпасть по времени с совместными маневрами США и Японии Keen Sword 27, запланированными на 19–29 октября. Они пройдут на территории Японии и в прилегающих водах, в том числе вблизи юго-западной цепи японских островов возле Тайваня.

В Keen Sword 27 должны принять участие около 45 тысяч японских военнослужащих, 6 100 транспортных средств, 40 кораблей и 260 самолетов. Также ожидается участие примерно 12 тысяч американских военнослужащих. На острове Йонагуни, расположенном чуть более чем в 100 км от Тайваня, США впервые планируют развернуть противокорабельную ракетную платформу NMESIS и систему противовоздушной обороны MADIS, сообщает Stars and Stripes. Япония временно разместит там противокорабельные ракеты Type 88 и зенитные комплексы средней дальности Type 03.

Пекин считает Тайвань частью Китая и не исключает применения силы для объединения острова с материком. Япония не признает Тайвань независимым государством, но выступает против попыток захватить его силой, в то время как США обязались поставлять Тайваню вооружение.

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