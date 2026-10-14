Chiński lotniskowiec Liaoning 14 października rozpoczął drugie w tym roku ćwiczenia w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej prowadzi manewry grupy lotniskowcowej na odpowiednich wodach w ramach corocznego planu szkoleniowego, informuje South China Morning Post.

Zadania ćwiczeń Liaoning

Ministerstwo Obrony Chin nie sprecyzowało dokładnego obszaru ćwiczeń ani ich czasu trwania. Resort oświadczył, że manewry mają sprawdzić i podnieść poziom wyszkolenia bojowego wojsk, są zgodne z prawem i praktyką międzynarodową oraz nie są wymierzone w żadne konkretne państwo ani cel.

Pierwsze w tym roku ćwiczenia Liaoning w zachodniej części Oceanu Spokojnego trwały 35 dni — od maja do czerwca. W czerwcu 2025 roku lotniskowiec prowadził około 20-dniowe ćwiczenia wraz z innym chińskim lotniskowcem Shandong.

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Manewry USA i Japonii

Ćwiczenia chińskiego lotniskowca mogą zbiec się w czasie ze wspólnymi manewrami USA i Japonii Keen Sword 27, zaplanowanymi na 19–29 października. Odbędą się one na terytorium Japonii i na przyległych wodach, w tym w pobliżu południowo-zachodniego łańcucha japońskich wysp w pobliżu Tajwanu.

W Keen Sword 27 ma wziąć udział około 45 tysięcy japońskich żołnierzy, 6 100 pojazdów, 40 okrętów i 260 samolotów. Oczekiwany jest także udział około 12 tysięcy amerykańskich wojskowych. Na wyspie Yonaguni, położonej nieco ponad 100 km od Tajwanu, USA po raz pierwszy planują rozmieścić przeciwokrętową platformę rakietową NMESIS oraz system obrony powietrznej MADIS, informuje Stars and Stripes. Japonia tymczasowo rozmieści tam przeciwokrętowe pociski Type 88 i przeciwlotnicze zestawy średniego zasięgu Type 03.

Pekin uważa Tajwan za część Chin i nie wyklucza użycia siły w celu zjednoczenia wyspy z kontynentem. Japonia nie uznaje Tajwanu za niepodległe państwo, ale sprzeciwia się próbom przejęcia go siłą, podczas gdy USA zobowiązały się dostarczać Tajwanowi uzbrojenie.

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