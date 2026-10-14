Sąd Najwyższy USA po raz drugi poparł Republikanów w sporze sądowym dotyczącym kosztów telewizyjnych reklam politycznych przed wyborami śródokresowymi. Sędziowie uznali za niewłaściwe zobowiązanie Federalnej Komisji Łączności USA (FCC) do przyspieszonego zakończenia rozpatrywania skargi Demokratów na nową politykę stawek reklamowych.

Jak informuje The Hill, decyzję podjęto mimo publicznych sprzeciwów sędzi Sonii Sotomayor i Ketanji Brown Jackson. Obie przedstawicielki liberalnego skrzydła sądu nie wyjaśniły powodów swojej niezgody.

Spór o preferencyjne stawki

Demokraci kwestionują politykę przewidującą dostęp do tańszych stawek za reklamy telewizyjne nie tylko dla kandydatów, lecz także dla komitetów partyjnych i wspólnych komitetów zbierania funduszy. Obniżone stawki obowiązują obie partie, jednak decyzja jest przede wszystkim korzystna dla komitetów republikańskich, które w tym cyklu wyborczym mają przewagę finansową.

Spór dotyczy wieloletniej ustawy federalnej, która zobowiązuje stacje radiowo-telewizyjne do oferowania kampaniom najniższej dostępnej stawki reklamowej w ciągu 60 dni przed wyborami powszechnymi. Strony nie kwestionują prawa kandydatów do takiej zniżki. Administracja Trumpa utrzymuje, że zasada ta dotyczy również partii politycznych i wspólnych komitetów zbierania funduszy.

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Decyzja po stanowisku sądu apelacyjnego

Administracja Trumpa i Partia Republikańska zwróciły się do Sądu Najwyższego po tym, jak sądy niższej instancji orzekły, że FCC musi szybciej rozpatrzyć skargę Demokratów. Sąd Apelacyjny USA dla Czwartego Okręgu podjął tę decyzję większością dwóch głosów do jednego i wyznaczył komisji termin do 9 października.

Prezes Sądu Najwyższego John Roberts wcześniej tymczasowo wstrzymał ten termin do czasu decyzji Sądu Najwyższego. W orzeczeniu sąd wskazał, że wykonanie wymogu zmusiłoby FCC do zmiany priorytetów bieżącego procesu rozpatrywania i przygotowania ostatecznej decyzji w niezwykle krótkim terminie.

W ubiegłym miesiącu Sąd Najwyższy już rozpatrywał tę sprawę i orzekł, że Demokraci zbyt wcześnie zwrócili się do sądu, ponieważ powinni byli poczekać na decyzję FCC w sprawie swojego odwołania.

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