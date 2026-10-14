W Algierii weszły w życie zmiany w kodeksie karnym, które przewidują karę śmierci za określone przypadki umyślnego podpalenia oraz porwania dzieci, któremu towarzyszyły tortury, przemoc seksualna lub okrutne traktowanie — informuje Anadolu Agency. Poprawki, zatwierdzone w ubiegłym tygodniu przez obie izby parlamentu, opublikowano w Dzienniku Urzędowym kraju.

Kary za podpalenia

Kara śmierci będzie stosowana za umyślne podpalenie lasów, terenów zalesionych, pól uprawnych lub nieuprawnych, a także drzew i drewna w lasach. Kara jest również przewidziana za umyślne podpalenie mienia publicznego lub prywatnego na żądanie lub w interesie obcego państwa albo strony, a także jako część przestępstw związanych ze zdradą stanu i zmową ze zorganizowaną grupą przestępczą.

Nowe przepisy obejmują przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, jedności narodowej, stabilności instytucji lub gospodarce. Dotyczą także czynów, które szkodzą środowisku, równowadze ekologicznej, zasobom leśnym, roślinnym, zwierzęcym i rolniczym.

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Kara śmierci jest przewidziana także dla osób, które podżegają, zachęcają, finansują, planują lub uczestniczą w takich działaniach, a także pomagają w ich przygotowaniu lub ułatwiają je w jakikolwiek sposób, w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów społecznościowych. Umyślne podpalenie, które doprowadziło do śmierci jednej lub kilku osób, również jest karane śmiercią.

Porwania dzieci

Kara śmierci jest przewidziana dla osób, które porwały dziecko i je torturowały, dopuściły się wobec niego przemocy seksualnej lub poddały je okrutnemu traktowaniu. Nie znosi to innych kar ustanowionych przez obowiązujące przepisy. Osoby skazane za przestępstwa określone w nowych przepisach nie będą mogły skorzystać z okoliczności łagodzących przewidzianych w kodeksie karnym.

Prezydent Abdelmadjid Tebboune nakazał wznowienie stosowania kary śmierci za te przestępstwa po pożarach na dużą skalę pod koniec sierpnia, które spowodowały ofiary śmiertelne i straty materialne, zwłaszcza we wschodnich prowincjach kraju.

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