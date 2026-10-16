Separatystyczna PQ wygrała wybory w Quebecu bez większości — The Hindu

Separatystyczna Parti Québécois (PQ) wygrała wybory prowincjonalne w Quebecu w Kanadzie, ale nie zdobyła większości potrzebnej do utworzenia rządu większościowego. Według The Hindu lider partii Paul St-Pierre Plamondon zostanie kolejnym premierem francuskojęzycznej prowincji.

Według częściowych wyników PQ uzyskała około 30% głosów. Jej zwycięstwu sprzyjał podział głosów między partie opowiadające się za pozostaniem Quebecu w składzie Kanady.

Referendum po prezydenturze Trumpa

PQ obiecuje przeprowadzić referendum w sprawie wystąpienia Quebecu z Kanady. Jednocześnie St-Pierre Plamondon deklarował, że nie zainicjuje go, dopóki prezydentem USA pozostaje Donald Trump.

Lider PQ wyjaśniał, że decyzja o niepodległości wymaga warunków do poinformowanej i spokojnej dyskusji. Wykluczył również przeprowadzenie głosowania co najmniej do 2029 roku.

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Premier Kanady Mark Carney pogratulował liderowi PQ i oświadczył, że wzmocnienie Quebecu jest częścią celu, jakim jest wzmocnienie Kanady. Publikacja zauważa, że zwycięstwo separatystów nie było postrzegane jako odrzucenie przez wyborców stanowiska Carneya w sprawie wojny handlowej i gróźb aneksji ze strony USA.

Poparcie dla niepodległości i monarchii

Sondaże wskazują, że niepodległość Quebecu popiera około 30% mieszkańców prowincji. W referendum w 1980 roku zwolennicy pozostania Quebecu w składzie Kanady wygrali zdecydowanie, a w 1995 roku za tym opowiedziało się 50,58% wyborców.

PQ popiera również ograniczenie imigracji, w szczególności osób nieposługujących się językiem francuskim. St-Pierre Plamondon oświadczył, że jego rząd mógłby zaprzestać finansowania gubernatora porucznika Quebecu, który reprezentuje w prowincji brytyjską monarchię. Według sondażu Leger z 2025 roku 87% mieszkańców Quebecu nie czuło przywiązania do brytyjskiej monarchii.

Wybory w Quebecu odbyły się dwa tygodnie przed głosowaniem w kanadyjskiej prowincji Alberta w sprawie rozpoczęcia procesu wyjścia z Kanady.

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