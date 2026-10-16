W Brazylii wylesianie Amazonii zmniejszyło się w ciągu ostatniego roku o 41,8% — do 3335 kilometrów kwadratowych. Jest to najniższy wskaźnik od rozpoczęcia pomiarów satelitarnych w 1988 roku, informuje The Guardian, powołując się na dane brazylijskiego Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych.

Najniższy wskaźnik od 38 lat

Dane z systemu satelitarnego Prodes, który gazeta określa jako najdokładniejszy wskaźnik wylesiania, pokazują, że nowy wynik jest o 1236 kilometrów kwadratowych niższy od poprzedniego rekordowo niskiego poziomu. Od początku administracji prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy w 2022 roku tempo wylesiania Amazonii spadło, według tych danych, o 71,2%.

Największe obszary wylesiania w 2026 roku odnotowano w stanach Pará — 33,9% całkowitego wyniku, Mato Grosso — 25,5% oraz Amazonas — 15,7%. Jednocześnie w każdym z tych stanów wskaźniki zmniejszyły się o ponad 45% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jedynym stanem, w którym sytuacja się pogorszyła, była Roraima: tam wylesianie wzrosło o 0,4%.

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Spadek również w Cerrado

W sąsiadującym z Amazonią biomie Cerrado, będącym sawanną, roczna powierzchnia wylesiania wyniosła 5516 kilometrów kwadratowych — to najniższy poziom od 2001 roku. W ciągu ostatnich czterech lat wylesianie w Cerrado zmniejszyło się o 48,4%.

Statystyki opublikowano przed drugą turą wyborów prezydenckich w Brazylii, wyznaczoną na 25 października. Urzędujący prezydent Lula da Silva rywalizuje z Fláviem Bolsonaro, synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Grupy ekologiczne oświadczyły, że nowe dane pokazują, jak wiele zależy od wyniku głosowania.

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