В Бразилии вырубка лесов в Амазонии за последний год сократилась на 41,8% — до 3335 квадратных километров. Это самый низкий показатель с начала спутниковых измерений в 1988 году, сообщает The Guardian со ссылкой на данные бразильского Национального института космических исследований.

Самый низкий показатель за 38 лет

Данные спутниковой системы Prodes, которую издание называет наиболее точным индикатором вырубки лесов, свидетельствуют, что новый результат на 1236 квадратных километров ниже предыдущего рекордного минимума. С начала администрации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в 2022 году темпы вырубки лесов в Амазонии, согласно этим данным, снизились на 71,2%.

Наибольшие площади вырубки в 2026 году были зафиксированы в штатах Пара — 33,9% общего показателя, Мату-Гросу — 25,5% и Амазонас — 15,7%. При этом в каждом из этих штатов показатели снизились более чем на 45% по сравнению с предыдущим годом. Единственным штатом, где ситуация ухудшилась, стала Рорайма: там вырубка выросла на 0,4%.

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Сокращение также в Серрадо

В соседнем с Амазонией биоме Серрадо, представляющем собой саванну, годовая площадь вырубки составила 5516 квадратных километров — это самый низкий уровень с 2001 года. За последние четыре года вырубка в Серрадо сократилась на 48,4%.

Статистика была опубликована накануне второго тура президентских выборов в Бразилии, назначенного на 25 октября. Действующий президент Лула да Силва соперничает с Флавиу Болсонару, сыном бывшего президента Жаира Болсонару. Экологические группы заявили, что новые данные показывают, насколько многое зависит от итогов голосования.

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