巴西亚马孙地区过去一年的森林砍伐面积减少了41.8%，降至3335平方公里。这是自1988年开始进行卫星监测以来的最低水平，《卫报》报道，并援引巴西国家空间研究所的数据。

38年来最低水平

该报称为衡量森林砍伐最准确指标的Prodes卫星系统数据显示，新结果比此前的历史最低纪录低1236平方公里。根据这些数据，自路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦总统的政府于2022年上任以来，亚马孙地区的森林砍伐速度下降了71.2%。

2026年，森林砍伐面积最大的地区记录在帕拉州，占总量的33.9%；马托格罗索州，占25.5%；以及亚马孙州，占15.7%。与此同时，这些州的指标均较前一年下降了45%以上。唯一情况恶化的州是罗赖马州，当地森林砍伐增加了0.4%。

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塞拉多地区的砍伐也在减少

在毗邻亚马孙地区、属于热带稀树草原的塞拉多生物群系，年度森林砍伐面积为5516平方公里，这是自2001年以来的最低水平。过去四年间，塞拉多的森林砍伐减少了48.4%。

这份统计数据在巴西总统选举第二轮投票前夕公布，该轮投票定于10月25日举行。现任总统卢拉·达席尔瓦与前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗竞争。环保团体表示，新数据表明投票结果将带来多大影响。

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