在巴西，福塔莱萨前市长罗伯托·克劳迪奥表示，他将在10月25日总统选举第二轮投票中支持参议员弗拉维奥·博索纳罗。据《The Rio Times》报道，他曾作为前总统候选人西鲁·戈麦斯竞选团队的一员参选塞阿拉州副州长。

克劳迪奥的声明

在10月16日发布的一段Instagram视频中，克劳迪奥解释称，他作出这一选择是出于对改变的追求。据《O Povo》报道，他还表示自己押注于改变，并批评总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和塞阿拉州州长埃尔马诺·德弗雷塔斯在该州州长选举投票后的言论。

克劳迪奥在讲话中提到的数字22，是弗拉维奥·博索纳罗所属自由党在选票上的编号。

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西鲁·戈麦斯的立场

截至10月16日，领导巴西社会民主党的西鲁·戈麦斯尚未支持现任总统卢拉或博索纳罗。据《O Povo》消息，该党允许其成员自行决定在第二轮投票中的选择。克劳迪奥是以个人名义发言，而非代表此前的选举搭档。

在10月4日举行的塞阿拉州州长选举中，埃尔马诺·德弗雷塔斯以53.19%的得票率在第一轮中成功连任。西鲁·戈麦斯以46.22%的得票率位居第二。

在总统选举第二轮中，博索纳罗将与卢拉对决。Datafolha于10月15日、即克劳迪奥发表声明前公布的一项民调显示，在有效票中，博索纳罗的支持率为51%，卢拉为49%。

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