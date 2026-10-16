В Бразилии бывший мэр Форталезы Роберту Клаудиу заявил, что во втором туре президентских выборов 25 октября проголосует за сенатора Флавиу Болсонару. Он был кандидатом в вице-губернаторы штата Сеара в команде бывшего кандидата в президенты Сиру Гомиша, сообщает The Rio Times.

Заявление Клаудиу

В видео в Instagram, опубликованном 16 октября, Клаудиу объяснил свой выбор стремлением к переменам. По данным издания O Povo, он также заявил, что делает ставку на перемены, и раскритиковал президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и губернатора Сеары Элману ди Фрейтаса за их высказывания после голосования на выборах губернатора штата.

Число 22, которое Клаудиу упомянул в обращении, является номером Либеральной партии Флавиу Болсонару в избирательном бюллетене.

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Позиция Сиру Гомиша

Сиру Гомиш, возглавляющий Бразильскую социал-демократическую партию, по состоянию на 16 октября не поддержал ни действующего президента Лулу, ни Болсонару. По информации O Povo, партия разрешила своим членам самостоятельно определиться с выбором во втором туре. Клаудиу выступил от собственного имени, а не от имени бывшего избирательного тандема.

На выборах губернатора Сеары 4 октября Элману ди Фрейтас был переизбран в первом туре с результатом 53,19% голосов. Сиру Гомиш занял второе место, набрав 46,22%.

Во втором туре президентских выборов Болсонару будет противостоять Луле. Опрос Datafolha, опубликованный 15 октября до заявления Клаудиу, показал 51% поддержки Болсонару против 49% у Лулы среди действительных голосов.

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