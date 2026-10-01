Археологи раскопали во внутренней части Аляски, США, стоянку Шег Хдалти возрастом примерно 13 800 лет, где обнаружили признаки возможной древнейшей жилой постройки в Западном полушарии. Памятник расположен примерно в 55 километрах к юго-востоку от Фэрбанкса.

Как сообщает Live Science, древние люди пользовались этим лагерем около тысячи лет. Название Шег Хдалти на атабаскском языке коренных народов Аляски означает «Они были там».

Признаки древнего жилища

Исследователи обнаружили очаг, небольшую яму и след в почве от деревянного столба. По их мнению, эти элементы могли быть остатками навеса или раннего палаточного жилища. Рядом также нашли земляную печь с древесным углем и костями животных, которую, вероятно, использовали для медленного приготовления мяса для большой семейной группы.

Во время раскопок извлекли десятки тысяч артефактов, в частности каменные орудия, фрагменты костяных игл и подвеску из рога. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, этот комплекс назвали самым ранним возможным примером жилой постройки в Северной Америке.

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Связи с Азией и другими регионами Америки

Среди находок есть ромбовидные двусторонне обработанные каменные орудия из риолита и базальта. Они похожи на изделия, известные с территорий современной северной Сибири. Артефакты из обсидиана также свидетельствуют о том, что вулканическое стекло привезли на стоянку из геологического источника, расположенного в сотнях миль к северо-западу.

Археологи нашли кости более десятка волкоподобных животных. Анализ челюсти одного из них показал, что она не принадлежала ни ужасному волку, ни плейстоценовому берингийскому или серому волку, а популяции волкоподобных животных, характерной для центральной Аляски. По мнению исследователей, время существования и расположение стоянки являются косвенными свидетельствами того, что ее жители могли держать собак.

Восемь фрагментов костяных игл, найденных в Шег Хдалти, исследователи назвали самыми древними иглами в Западном полушарии. Подвеска из рога, просверленная с одной стороны и заостренная с другой, похожа на личные украшения, известные по ранним памятникам к югу от канадских ледниковых щитов.

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