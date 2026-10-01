考古学家在美国阿拉斯加内陆发掘了一处约有13,800年历史的谢格·赫达尔蒂遗址，在那里发现了可能是西半球最古老居住建筑的迹象。该遗址位于费尔班克斯东南约55公里处。

据Live Science报道，古人在这个营地生活了约一千年。谢格·赫达尔蒂这一名称在阿拉斯加原住民的阿萨巴斯卡语中意为“他们在那里”。

古老住所的迹象

研究人员发现了一个火塘、一个小坑以及木柱在土壤中留下的痕迹。他们认为，这些元素可能是遮棚或早期帐篷式住所的遗存。附近还发现了一座含有木炭和动物骨骼的土炉，它可能被用于为一个大家庭群体慢火烹制肉类。

在发掘过程中，研究人员出土了数以万计的文物，包括石器、骨针碎片和一件鹿角吊坠。在发表于《科学进展》期刊的一项研究中，这一组合被称为北美最早的可能居住建筑实例。

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与亚洲及美洲其他地区的联系

发现物中包括由流纹岩和玄武岩制成的菱形双面加工石器。它们与已知来自现今西伯利亚北部地区的制品相似。黑曜石文物也表明，这种火山玻璃是从西北数百英里外的一处地质来源被带到该遗址的。

考古学家发现了十多只类狼动物的骨骼。其中一只的颌骨分析显示，它既不属于恐狼，也不属于更新世白令陆桥狼或灰狼，而属于阿拉斯加中部特有的一类类狼动物种群。研究人员认为，遗址存在的年代及其位置是间接证据，表明其居民可能饲养过狗。

研究人员称，在谢格·赫达尔蒂发现的八块骨针碎片是西半球最古老的针。这件一侧钻孔、另一侧尖锐的鹿角吊坠，与加拿大冰盖以南早期遗址中已知的个人饰品相似。

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