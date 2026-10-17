Archeolodzy odkopali w głębi Alaski w USA stanowisko Sheg Hdalti, liczące około 13 800 lat, gdzie znaleźli ślady możliwej najstarszej konstrukcji mieszkalnej na półkuli zachodniej. Stanowisko znajduje się około 55 kilometrów na południowy wschód od Fairbanks.

Jak informuje Live Science, dawni ludzie korzystali z tego obozowiska przez około tysiąc lat. Nazwa Sheg Hdalti w języku atabaskańskim rdzennych ludów Alaski oznacza „Byli tam”.

Ślady dawnego mieszkania

Badacze odkryli palenisko, niewielki dół oraz ślad w glebie po drewnianym słupie. Ich zdaniem elementy te mogły stanowić pozostałości zadaszenia lub wczesnego namiotu mieszkalnego. W pobliżu znaleziono także ziemny piec z węglem drzewnym i kośćmi zwierząt, który prawdopodobnie służył do powolnego przygotowywania mięsa dla dużej grupy rodzinnej.

Podczas wykopalisk wydobyto dziesiątki tysięcy artefaktów, w tym narzędzia kamienne, fragmenty igieł z kości oraz zawieszkę z poroża. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Science Advances kompleks ten nazwano najwcześniejszym możliwym przykładem konstrukcji mieszkalnej w Ameryce Północnej.

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Związki z Azją i innymi regionami Ameryk

Wśród znalezisk są romboidalne, obustronnie obrabiane narzędzia kamienne z ryolitu i bazaltu. Są one podobne do wyrobów znanych z terenów współczesnej północnej Syberii. Artefakty z obsydianu również wskazują, że szkło wulkaniczne przywieziono na stanowisko ze źródła geologicznego oddalonego o setki mil na północny zachód.

Archeolodzy znaleźli kości ponad tuzina zwierząt wilkopodobnych. Analiza szczęki jednego z nich wykazała, że nie należała ona ani do wilka strasznego, ani do plejstoceńskiego wilka beringijskiego czy szarego, lecz do populacji zwierząt wilkopodobnych charakterystycznej dla środkowej Alaski. Zdaniem badaczy okres istnienia stanowiska i jego położenie są pośrednimi dowodami na to, że jego mieszkańcy mogli trzymać psy.

Osiem fragmentów igieł z kości znalezionych w Sheg Hdalti badacze nazwali najstarszymi igłami na półkuli zachodniej. Zawieszka z poroża, przewiercona z jednej strony i zaostrzona z drugiej, przypomina osobiste ozdoby znane z wczesnych stanowisk położonych na południe od kanadyjskich pokryw lodowych.

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