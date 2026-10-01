Президент Чили Хосе Антонио Каст и президент Боливии Родриго Пас 16 октября 2026 года подписали в Ла-Пасе пять двусторонних документов, сообщает The Rio Times. Они охватывают модернизацию торгового соглашения ACE 22, сотрудничество в горнодобывающей отрасли, развитие волоконно-оптической связи, энергетику и совместную президентскую декларацию.

Министры иностранных дел Боливии Эктор Уанка и Чили Франсиско Перес Макенна подписали условия переговоров по обновлению Соглашения об экономическом дополнении № 22, которое регулирует двустороннюю торговлю. Переговоры должны пройти в два этапа: первый предусматривает расширение тарифных преференций, правила происхождения товаров и содействие торговле. На втором этапе стороны могут рассмотреть услуги, электронную коммерцию, государственные закупки, трудовые и экологические вопросы.

Связь, добыча и энергетика

Документ о волоконно-оптической связи предусматривает изучение возможности создания наземного коридора из чилийского региона Арика-и-Паринакота в Боливию. По данным издания, это потенциально может открыть Боливии доступ к тихоокеанским подводным кабелям, в частности к проекту Humboldt. Исследования должны охватить маршруты, разрешительные процедуры, финансирование и кибербезопасность.

Договоренность в горнодобывающей сфере касается геологии, разведки, обмена геонаучными данными, инвестиций, переработки и утилизации, а также закрытия шахт. Особое внимание планируется уделить критически важным минералам.

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Энергетическая декларация подтверждает намерение продолжить оценку возможного соединения электросетей двух стран. Для этого предусмотрена подготовка дорожной карты с этапами, мероприятиями и сроками.

Граница и нефтепровод

Каст также заявил о продвижении проекта реверса нефтепровода Сика-Сика—Арика. По данным МИД Боливии, Пас назвал его более дешевым маршрутом поставок дизельного топлива и авиационного керосина. The Rio Times отмечает, что во время визита не сообщалось об отдельном подписанном контракте по нефтепроводу.

Правительства двух стран договорились углубить координацию полиции и обмен разведывательной информацией для противодействия наркоторговле, торговле людьми и контрабанде. Стороны также планируют укрепить три пограничных перехода: Чунгара—Тамбо-Кемадо, Висвири—Чаранья и Писига—Кольчане. Каст пригласил Паса совершить государственный визит в Чили в 2027 году, и боливийский президент принял приглашение.

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