Prezydent Chile José Antonio Kast i prezydent Boliwii Rodrigo Paz podpisali 16 października 2026 roku w La Paz pięć dwustronnych dokumentów, informuje The Rio Times. Obejmują one modernizację umowy handlowej ACE 22, współpracę w sektorze górniczym, rozwój łączności światłowodowej, energetykę oraz wspólną deklarację prezydencką.

Ministrowie spraw zagranicznych Boliwii Héctor Huanca i Chile Francisco Pérez Mackenna podpisali warunki negocjacji dotyczących aktualizacji Porozumienia o Uzupełnieniu Gospodarczym nr 22, które reguluje handel dwustronny. Negocjacje mają odbyć się w dwóch etapach: pierwszy przewiduje rozszerzenie preferencji taryfowych, zasady pochodzenia towarów i ułatwienia w handlu. Na drugim etapie strony mogą rozważyć usługi, handel elektroniczny, zamówienia publiczne oraz kwestie pracownicze i środowiskowe.

Łączność, górnictwo i energetyka

Dokument dotyczący łączności światłowodowej przewiduje zbadanie możliwości utworzenia lądowego korytarza z chilijskiego regionu Arica i Parinacota do Boliwii. Według wydania mogłoby to potencjalnie otworzyć Boliwii dostęp do podmorskich kabli na Pacyfiku, w tym do projektu Humboldt. Badania mają objąć trasy, procedury uzyskiwania zezwoleń, finansowanie i cyberbezpieczeństwo.

Porozumienie w sektorze górniczym dotyczy geologii, poszukiwań, wymiany danych geonaukowych, inwestycji, przetwarzania i recyklingu, a także zamykania kopalń. Szczególną uwagę planuje się poświęcić minerałom krytycznym.

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Deklaracja energetyczna potwierdza zamiar kontynuowania oceny możliwego połączenia sieci elektroenergetycznych obu krajów. W tym celu ma zostać przygotowana mapa drogowa z etapami, działaniami i terminami.

Granica i rurociąg naftowy

Kast oświadczył również, że postępuje projekt odwrócenia kierunku przepływu w rurociągu Sica Sica–Arica. Według boliwijskiego MSZ Paz nazwał go tańszą trasą dostaw oleju napędowego i paliwa lotniczego. The Rio Times zaznacza, że podczas wizyty nie informowano o odrębnej podpisanej umowie dotyczącej rurociągu.

Rządy obu krajów uzgodniły pogłębienie koordynacji policyjnej i wymiany informacji wywiadowczych w celu zwalczania handlu narkotykami, handlu ludźmi i przemytu. Strony planują także wzmocnić trzy przejścia graniczne: Chungará–Tambo Quemado, Visviri–Charaña i Pisiga–Colchane. Kast zaprosił Paza do złożenia wizyty państwowej w Chile w 2027 roku, a prezydent Boliwii przyjął zaproszenie.

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