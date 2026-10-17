Premier Włoch Giorgia Meloni wezwała partie opozycyjne do potępienia przemocy podczas protestów uczniowskich w Rzymie, Turynie i innych miastach kraju 16 października.

Protesty w kilku miastach

Uczniowie szkół średnich domagali się zwiększenia finansowania szkół i ograniczenia wydatków na uzbrojenie. Podczas protestów uczestnicy rzucali w policjantów kamieniami i petardami, podaje ANSA English.

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Apel do sił politycznych

Meloni oświadczyła, że popiera mobilizację społeczną, jednak przemoc jest odrębną kwestią. Jako przykłady wskazała użycie domowej roboty ładunków wybuchowych i ataki na funkcjonariuszy organów ścigania.

Według premier w komentarzach liderów opozycji dotyczących protestów nie dostrzegła żadnego potępienia przemocy. Meloni wezwała wszystkie włoskie siły polityczne do opowiedzenia się za organizowaniem demonstracji bez przemocy. Oświadczenie to wygłosiła po posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli.

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