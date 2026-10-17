Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала оппозиционные партии осудить насилие во время студенческих протестов в Риме, Турине и других городах страны 16 октября.

Протесты в нескольких городах

Учащиеся старших классов требовали увеличить финансирование школ и сократить расходы на вооружение. Во время акций протеста участники бросали в полицейских камни и петарды, сообщает ANSA English.

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Призыв к политическим силам

Мелони заявила, что поддерживает общественную мобилизацию, однако насилие является отдельным вопросом. В качестве примеров она назвала использование самодельных взрывных устройств и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

По словам премьер-министра, в комментариях лидеров оппозиции относительно протестов она не увидела никакого осуждения насилия. Мелони призвала все итальянские политические силы выступить за проведение демонстраций без насилия. Это заявление она сделала после заседания Европейского совета в Брюсселе.

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