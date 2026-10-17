Pakistańskie siły bezpieczeństwa oświadczyły, że zabiły 18 bojowników — The Hindu
Pakistańskie siły bezpieczeństwa oświadczyły, że podczas odrębnych operacji w prowincjach Chajber Pasztunchwa i Beludżystan zabiły 18 osób, które władze nazwały bojownikami. Poinformowały o tym 7 października państwowe media kraju, pisze The Hindu.
Operacja w Północnym Waziristanie
Według państwowego nadawcy Radio Pakistan podczas operacji opartej na informacjach wywiadowczych w dystrykcie Północny Waziristan w prowincji Chajber Pasztunchwa siły bezpieczeństwa zabiły 13 osób. Nadawca określił ich terminem Fitna al-Khawarij.
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Broń i poszukiwania
Jak podało wydanie, przy zabitych zabezpieczono broń i amunicję. Na obszarze operacji trwały działania oczyszczające teren oraz operacje poszukiwawcze. W dostępnym tekście źródła nie podano odrębnych szczegółów dotyczących pozostałych zabitych ani operacji w Beludżystanie.