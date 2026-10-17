Пакистанские силы безопасности заявили, что во время отдельных операций в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан убили 18 человек, которых власти назвали боевиками. Об этом 7 октября сообщили государственные СМИ страны, пишет The Hindu.

Операция в Северном Вазиристане

По данным государственного вещателя Radio Pakistan, во время операции на основе разведывательной информации в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва силы безопасности убили 13 человек. Вещатель назвал их термином Fitna al-Khawarij.

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Оружие и поиски

Как сообщило издание, у погибших изъяли оружие и боеприпасы. В районе проведения операции продолжались мероприятия по очистке территории и поисковые операции. В доступном тексте источника не приведены отдельные подробности об остальных погибших или операциях в Белуджистане.

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