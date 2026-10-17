Przewodniczący izraelskiej partii Demokraci, Jair Golan, podczas wydarzenia wyborczego w Dolinie Jezreel zakwestionował zdolność szefa służby bezpieczeństwa Szin Bet, Dawida Ziniego, do ochrony integralności nadchodzących wyborów do Knesetu. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Zarzuty wobec szefa Szin Bet

Golan oświadczył, że ma podstawy do obaw, czy Zini będzie w stanie właściwie chronić proces wyborczy. Zdaniem polityka na stanowisko szefa Szin Bet można było powołać jednego z byłych wysokich rangą wojskowych — Nicana Alona, Roniego Numę lub Uriego Gordina.

Golan powiązał swoje wątpliwości z pracą Ziniego po objęciu stanowiska. Według niego szef Szin Bet nie poradził sobie z dwoma zadaniami, które uważał za kluczowe: śledztwem w sprawie „Qatargate” oraz przeciwdziałaniem przemocy ekstremistycznych żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu. Golan nazwał ochronę procesu wyborczego trzecim sprawdzianem dla szefa służby.

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Przewodniczący Demokratów odrzucił również oskarżenia, jakoby wcześniej nazywał żołnierzy Sił Obronnych Izraela „zabójcami niemowląt” lub „nazistami”.

Stanowisko w sprawie drugiego lotniska

Osobno Golan ponownie wyraził sprzeciw wobec budowy drugiego międzynarodowego lotniska w Ramat Dawid, w Dolinie Jezreel. Oświadczył, że około dziesięciu lat temu, gdy był zastępcą szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, odrzucił tę opcję ze względów bezpieczeństwa, choć popierały ją Siły Powietrzne.

Według Golana drugie lotnisko, które miałoby uzupełnić lotnisko Ben Guriona, powinno zostać zbudowane na pustyni Negew. Wyjaśnił, że Ramat Dawid znajduje się w zasięgu rakiet z Libanu i dlatego nie będzie wiarygodnym rozwiązaniem w sytuacjach nadzwyczajnych. Golan wskazał również rozwój Negewu jako jeden z argumentów za taką lokalizacją i oświadczył, że będzie sprzeciwiał się budowie międzynarodowego lotniska w Dolinie Jezreel.

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