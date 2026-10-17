以色列民主党主席亚伊尔·戈兰在耶斯列谷的一场竞选活动中，质疑辛贝特安全部门负责人戴维·齐尼是否有能力保护即将举行的以色列议会选举的完整性。据《耶路撒冷邮报》报道。

对辛贝特局长的质疑

戈兰表示，他有理由担心齐尼能否妥善保护选举程序。这名政治人物认为，本可以任命前高级军官之一——尼赞·阿隆、罗尼·努马或乌里·戈尔丁——担任辛贝特局长。

戈兰将自己的疑虑与齐尼上任后的工作联系起来。他表示，辛贝特局长未能完成他认为至关重要的两项任务：调查“卡塔尔门”案件，以及打击约旦河西岸极端主义犹太定居者的暴力行为。戈兰称，保护选举程序是这名情报机构负责人面临的第三项考验。

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民主党主席还驳斥了有关他此前曾称以色列国防军军人为“婴儿杀手”或“纳粹”的指控。

关于第二座机场的立场

戈兰还重申反对在耶斯列谷的拉马特·大卫建设第二座国际机场。他表示，大约十年前，当他担任以色列国防军总参谋部副参谋长时，出于安全考虑否决了这一方案，尽管该方案得到空军支持。

戈兰表示，作为本-古里安机场补充的第二座机场应建在内盖夫沙漠。他解释说，拉马特·大卫处于来自黎巴嫩的导弹射程之内，因此无法成为紧急情况下的可靠解决方案。戈兰还将发展内盖夫列为支持这一选址的理由之一，并表示将反对在耶斯列谷建设国际机场。

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