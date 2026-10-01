据《The Rio Times》报道，智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特和玻利维亚总统罗德里戈·帕斯于2026年10月16日在拉巴斯签署了五份双边文件。文件涉及ACE 22贸易协定现代化、矿业合作、光纤连接发展、能源以及一份联合总统声明。

玻利维亚外交部长埃克托尔·万卡和智利外交部长弗朗西斯科·佩雷斯·马肯纳签署了就更新第22号经济互补协定进行谈判的条款，该协定规范双边贸易。谈判将分两个阶段进行：第一阶段包括扩大关税优惠、原产地规则和贸易便利化。在第二阶段，双方可考虑服务、电子商务、政府采购、劳工和环境问题。

连接、采矿与能源

关于光纤连接的文件规定，将研究从智利阿里卡和帕里纳科塔大区通往玻利维亚的陆地走廊建设可行性。据该媒体称，这可能使玻利维亚获得接入太平洋海底电缆的机会，其中包括Humboldt项目。研究将涵盖路线、许可程序、融资和网络安全。

矿业领域的协议涉及地质、勘探、地球科学数据交换、投资、加工和回收利用，以及矿山关闭。双方计划特别关注关键矿产。

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能源声明确认了继续评估两国电网可能互联的意愿。为此，将制定一份包含阶段、措施和期限的路线图。

边境与输油管道

卡斯特还表示，锡卡锡卡—阿里卡输油管道反向输送项目正在推进。根据玻利维亚外交部的数据，帕斯称其为供应柴油和航空煤油成本更低的路线。《The Rio Times》指出，访问期间未报告签署有关该输油管道的单独合同。

两国政府同意深化警务协调和情报信息交换，以打击贩毒、人口贩运和走私。双方还计划加强三处边境口岸：琼加拉—坦博克马多、维斯维里—查拉尼亚以及皮西加—科尔查内。卡斯特邀请帕斯于2027年对智利进行国事访问，玻利维亚总统接受了邀请。

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