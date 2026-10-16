Ексмер Форталези Роберту Клаудіу підтримав Флавіу Болсонару — The Rio Times

У Бразилії колишній мер Форталези Роберту Клаудіу заявив, що в другому турі президентських виборів 25 жовтня голосуватиме за сенатора Флавіу Болсонару. Він був кандидатом у віцегубернатори штату Сеара в команді колишнього кандидата в президенти Сіру Гоміша, повідомляє The Rio Times.

Заява Клаудіу

У відео в Instagram, оприлюдненому 16 жовтня, Клаудіу пояснив свій вибір прагненням до змін. За даними видання O Povo, він також заявив, що робить ставку на зміни, та розкритикував президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву і губернатора Сеари Елману ді Фрейтаса за їхні висловлювання після голосування на виборах губернатора штату.

Число 22, яке Клаудіу згадав у зверненні, є номером Ліберальної партії Флавіу Болсонару у виборчому бюлетені.

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Позиція Сіру Гоміша

Сіру Гоміш, який очолює Бразильську соціал-демократичну партію, станом на 16 жовтня не підтримав ані чинного президента Лулу, ані Болсонару. За інформацією O Povo, партія дозволила своїм членам самостійно визначатися з вибором у другому турі. Клаудіу виступив від власного імені, а не від імені колишнього виборчого тандему.

На виборах губернатора Сеари 4 жовтня Елману ді Фрейтас був переобраний у першому турі з результатом 53,19% голосів. Сіру Гоміш посів друге місце, здобувши 46,22%.

У другому турі президентських виборів Болсонару протистоятиме Лулі. Опитування Datafolha, оприлюднене 15 жовтня до заяви Клаудіу, показало 51% підтримки Болсонару проти 49% у Лули серед дійсних голосів.

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