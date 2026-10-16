W Brazylii były burmistrz Fortalezy Roberto Cláudio oświadczył, że w drugiej turze wyborów prezydenckich 25 października zagłosuje na senatora Flávio Bolsonaro. Był kandydatem na wicegubernatora stanu Ceará w zespole byłego kandydata na prezydenta Ciro Gomesa, informuje The Rio Times.

Oświadczenie Cláudia

W nagraniu na Instagramie opublikowanym 16 października Cláudio wyjaśnił swój wybór dążeniem do zmian. Według gazety O Povo oświadczył również, że stawia na zmiany, oraz skrytykował prezydenta Luiza Inácia Lulę da Silvę i gubernatora Ceará Elmano de Freitasa za ich wypowiedzi po głosowaniu w wyborach gubernatora stanu.

Liczba 22, którą Cláudio wymienił w swoim wystąpieniu, jest numerem Partii Liberalnej Flávio Bolsonaro na karcie wyborczej.

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Stanowisko Ciro Gomesa

Ciro Gomes, który stoi na czele Brazylijskiej Partii Socjaldemokratycznej, według stanu na 16 października nie poparł ani urzędującego prezydenta Luli, ani Bolsonaro. Według O Povo partia pozwoliła swoim członkom samodzielnie zdecydować o wyborze w drugiej turze. Cláudio wypowiedział się we własnym imieniu, a nie w imieniu byłego tandemu wyborczego.

W wyborach gubernatora Ceará 4 października Elmano de Freitas został ponownie wybrany w pierwszej turze, uzyskując 53,19% głosów. Ciro Gomes zajął drugie miejsce z wynikiem 46,22%.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Bolsonaro zmierzy się z Lulą. Sondaż Datafolha opublikowany 15 października, przed oświadczeniem Cláudia, wykazał 51% poparcia dla Bolsonaro wobec 49% dla Luli wśród ważnych głosów.

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