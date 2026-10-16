Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Arabia Saudyjska prawdopodobnie zgodzi się na pomoc Izraela w przeciwdziałaniu jemeńskim Huti. Powiedział to dziennikarzom w piątek, informuje Jerusalem Post.

Zapytany, czy Rijad powinien przyjąć wsparcie zaoferowane przez Izrael, Trump odpowiedział twierdząco. Według niego Arabia Saudyjska zdecyduje się na to, a Izrael był już pomocny dla królestwa. Trump powiedział również, że Arabia Saudyjska pozytywnie ocenia wsparcie ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Perspektywy Porozumień Abrahamowych

Trump wyraził przekonanie, że Porozumienia Abrahamowe mogą ponownie nabrać dynamiki z udziałem Arabii Saudyjskiej. Nazwał te porozumienia jednym z największych osiągnięć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Arabia Saudyjska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Potencjalne przystąpienie królestwa do Porozumień Abrahamowych pozostaje jednym z głównych kierunków bliskowschodniej polityki Trumpa. Wcześniej oświadczył, że porozumienie USA i Arabii Saudyjskiej w sprawie cywilnej współpracy nuklearnej będzie zależało od przystąpienia Rijadu do porozumień i normalizacji relacji z Izraelem.

Ataki Huti na Arabię Saudyjską

Słowa Trumpa padły w czasie nasilenia ataków Huti przeciwko Arabii Saudyjskiej. Według publikacji w czwartek Huti zaatakowali kompleks pałacu prezydenckiego, w wyniku czego zginęło pięć osób. W osobnym ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zginęło 17 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Czytaj nas na