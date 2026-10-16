Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия, вероятно, согласится на помощь Израиля в противодействии йеменским хуситам. Об этом он сказал журналистам в пятницу, сообщает Jerusalem Post.

На вопрос, следует ли Эр-Рияду принять предложенную Израилем поддержку, Трамп ответил утвердительно. По его словам, Саудовская Аравия пойдет на это, а Израиль уже был полезен для королевства. Трамп также заявил, что Саудовская Аравия положительно относится к поддержке со стороны Израиля и США.

Перспектива Авраамовых соглашений

Трамп выразил уверенность, что Авраамовы соглашения могут вновь набрать динамику при участии Саудовской Аравии. Он назвал эти соглашения одним из величайших достижений.

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Саудовская Аравия не имеет дипломатических отношений с Израилем. Потенциальное присоединение королевства к Авраамовым соглашениям остается одним из главных направлений ближневосточной политики Трампа. Ранее он заявлял, что соглашение США и Саудовской Аравии о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики будет зависеть от присоединения Эр-Рияда к соглашениям и нормализации отношений с Израилем.

Атаки хуситов на Саудовскую Аравию

Заявления Трампа прозвучали на фоне усиления атак хуситов против Саудовской Аравии. По данным издания, в четверг хуситы атаковали комплекс президентского дворца, в результате чего погибли пять человек. В ходе отдельной атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 300 получили ранения.

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