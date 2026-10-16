美国总统唐纳德·特朗普表示，沙特阿拉伯可能会同意接受以色列的帮助，以应对也门胡塞武装。他在周五对记者作出这一表态，《耶路撒冷邮报》报道。

当被问及利雅得是否应接受以色列提出的支持时，特朗普给予了肯定回答。他表示，沙特阿拉伯会这样做，而以色列已经对该王国有所帮助。特朗普还称，沙特阿拉伯积极看待来自以色列和美国的支持。

《亚伯拉罕协议》的前景

特朗普表示相信，在沙特阿拉伯参与的情况下，《亚伯拉罕协议》可能重新获得动力。他称这些协议是最伟大的成就之一。

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沙特阿拉伯与以色列没有外交关系。该王国可能加入《亚伯拉罕协议》仍是特朗普中东政策的主要方向之一。他此前表示，美国与沙特阿拉伯就民用核合作达成协议，将取决于利雅得加入这些协议并与以色列实现关系正常化。

胡塞武装袭击沙特阿拉伯

特朗普发表上述言论之际，胡塞武装针对沙特阿拉伯的袭击正在加剧。据该报报道，胡塞武装周四袭击了总统府综合体，造成5人死亡。在另一次针对利雅得哈立德国王国际机场的袭击中，17人死亡，另有超过300人受伤。

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