Трамп заявив, що Саудівська Аравія може прийняти допомогу Ізраїлю — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп заявив, що Саудівська Аравія, ймовірно, погодиться на допомогу Ізраїлю в протидії єменським хуситам. Про це він сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє Jerusalem Post.

На запитання, чи варто Ер-Ріяду прийняти запропоновану Ізраїлем підтримку, Трамп відповів ствердно. За його словами, Саудівська Аравія піде на це, а Ізраїль уже був корисним для королівства. Трамп також заявив, що Саудівська Аравія позитивно ставиться до підтримки з боку Ізраїлю та США.

Перспектива Авраамових угод

Трамп висловив упевненість, що Авраамові угоди можуть знову набути динаміки за участю Саудівської Аравії. Він назвав ці угоди одним із найбільших досягнень.

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Саудівська Аравія не має дипломатичних відносин з Ізраїлем. Потенційне приєднання королівства до Авраамових угод залишається одним із головних напрямів близькосхідної політики Трампа. Раніше він заявляв, що угода США і Саудівської Аравії щодо цивільної ядерної співпраці залежатиме від приєднання Ер-Ріяда до угод і нормалізації відносин з Ізраїлем.

Атаки хуситів на Саудівську Аравію

Заяви Трампа пролунали на тлі посилення атак хуситів проти Саудівської Аравії. За даними видання, у четвер хусити атакували комплекс президентського палацу, внаслідок чого загинули п’ятеро людей. Під час окремої атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинули 17 людей, ще понад 300 дістали поранення.

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