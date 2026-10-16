Sąd Najwyższy Hondurasu 16 października 2026 roku wyznaczył dwóch sędziów do rozpatrzenia spraw byłego prezydenta Juana Orlando Hernándeza. Jeden z nich rozpatrzy wniosek obrony o uchylenie ograniczenia wyjazdu z kraju, a drugi — materiały postępowania dotyczącego domniemanej korupcji, informuje The Rio Times.

Ograniczenie wyjazdu

Ograniczenie migracyjne wobec Hernándeza obowiązuje od kwietnia 2022 roku, gdy został zatrzymany na wniosek USA o ekstradycję. Rzecznik wymiaru sprawiedliwości Melvin Duarte oświadczył, że do uchylenia ograniczenia i usunięcia odpowiedniego wpisu z rejestru Narodowego Instytutu Migracji konieczna jest decyzja sędziego.

Według Duartego sprawa karna przeciwko Hernándezowi w USA została zamknięta. Obrona byłego prezydenta 26 września zwróciła się do Sądu Najwyższego o uchylenie ograniczenia. Adwokatka Angie Colindres oświadczyła, że powinno ono utracić moc po ekstradycji Hernándeza w kwietniu 2022 roku.

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Odrębne postępowanie

Drugi sędzia rozpatrzy materiały postępowania, które prokuratura bada pod kątem podejrzenia korupcji związanej z byłym prezydentem. Sąd Najwyższy wyznaczył sędziów, lecz nie podjął decyzji merytorycznych ani w sprawie ograniczenia wyjazdu, ani tego postępowania.

Colindres twierdziła również, że ograniczenie wyjazdu jest związane z procedurą ekstradycji do USA i stanowi odrębną kwestię od sprawy Pandora II. W sprawie Pandora II sąd 1 września 2026 roku wydał ostateczną decyzję o zamknięciu postępowania, od której prokuratura i Biuro Prokuratora Generalnego Stanu odwołały się do sądu apelacyjnego.

Duarte poinformował, że wyznaczeni sędziowie mogą rozpocząć analizę materiałów od 19 października. Nie ujawniono nazwisk sędziów, daty rozprawy ani terminów wydania decyzji.

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