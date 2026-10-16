2026年10月16日，洪都拉斯最高法院指派两名法官审理涉及前总统胡安·奥兰多·埃尔南德斯的案件。其中一人将审理辩方提出的撤销出境限制申请，另一人将审查与涉嫌腐败有关的诉讼材料，The Rio Times报道。

出境限制

针对埃尔南德斯的移民限制自2022年4月起生效，当时他应美国的引渡请求被拘留。司法部门发言人梅尔温·杜阿尔特表示，要撤销该限制并从国家移民研究所的登记册中删除相关记录，需要法官作出决定。

杜阿尔特表示，美国针对埃尔南德斯的刑事案件已经结案。9月26日，这位前总统的辩护团队向最高法院提出申请，要求撤销该限制。律师安吉·科林德雷斯表示，该限制应在埃尔南德斯于2022年4月被引渡后失效。

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单独程序

第二名法官将审查检察机关正在调查的一项程序材料，该程序涉及与这位前总统有关的涉嫌腐败问题。最高法院指派了法官，但尚未就出境限制或该程序作出任何实体裁决。

科林德雷斯还称，出境限制与向美国引渡的程序有关，并且与Pandora II案相互独立。在Pandora II案中，法院于2026年9月1日作出终局决定，终止该程序；检察机关和国家总检察长办公室已向上诉法院提出上诉。

杜阿尔特表示，被指派的法官可能从10月19日开始审查材料。法官姓名、听证日期以及作出决定的期限均未公布。

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