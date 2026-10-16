Верховный суд Гондураса 16 октября 2026 года назначил двух судей для рассмотрения дел бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса. Один из них рассмотрит ходатайство защиты об отмене ограничения на выезд из страны, другой — материалы производства по предполагаемой коррупции, сообщает The Rio Times.

Ограничение на выезд

Миграционное ограничение в отношении Эрнандеса действует с апреля 2022 года, когда его задержали по запросу США об экстрадиции. Представитель судебной власти Мелвин Дуарте заявил, что для отмены ограничения и удаления соответствующей записи из реестра Национального института миграции необходимо решение судьи.

По словам Дуарте, уголовное дело против Эрнандеса в США закрыто. Защита бывшего президента 26 сентября обратилась в Верховный суд с требованием отменить ограничение. Адвокат Энджи Колиндрес заявила, что оно должно было утратить силу после экстрадиции Эрнандеса в апреле 2022 года.

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Отдельное производство

Второй судья рассмотрит материалы производства, которое прокуратура расследует по подозрению в коррупции, связанной с бывшим президентом. Верховный суд назначил судей, но не принимал решений по существу ни относительно ограничения на выезд, ни по этому производству.

Колиндрес также утверждала, что ограничение на выезд связано с процедурой экстрадиции в США и является отдельным от дела Pandora II. В деле Pandora II суд 1 сентября 2026 года вынес окончательное решение о закрытии производства, которое прокуратура и Офис государственного генерального прокурора обжаловали в апелляционном суде.

Дуарте сообщил, что назначенные судьи могут начать рассмотрение материалов с 19 октября. Имена судей, дату слушаний и сроки принятия решений не обнародовали.

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