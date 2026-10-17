В Сингапуре пять учреждений традиционной китайской медицины первыми получили статус аккредитованных клиник в рамках новой национальной программы. С 17 октября 2026 года поставщики услуг и специалисты традиционной китайской медицины могут подавать заявки на добровольную аккредитацию, охватывающую безопасность пациентов, клиническое управление, качество услуг и профессиональную компетентность, сообщает Channel NewsAsia.

Первые аккредитованные учреждения

Статус Accredited TCM Clinic получат Kwong Wai Shiu TCM Centre в Серангуне, NTU Chinese Medicine, головной офис Singapore Chung Hwa Medical Institution, головной офис Singapore Thong Chai Medical Institution и Thomson Chinese Medicine в Новене.

Программа состоит из двух частей: аккредитации услуг для учреждений и аккредитации отдельных специалистов. При оценке учреждений будут учитываться управление, гигиена и инфекционный контроль, оборудование и препараты традиционной китайской медицины. Специалистов будут оценивать по образованию, клиническому опыту и профессиональной репутации. Органом по аккредитации назначена Academy of Chinese Medicine, Singapore.

Министр здравоохранения Онг Йе Кун заявил, что аккредитация является добровольной: зарегистрированные специалисты и учреждения могут работать без нее. По его словам, этот статус должен подтверждать усиленные стандарты управления, единые требования и укреплять общественное доверие. Министерство также изучает предложение разрешить аккредитованным специалистам назначать рентгеновские снимки в рамках модели совместной помощи с врачами общей практики.

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Испытание методов в больницах

3 ноября 2026 года министерство откроет второй прием заявок в инициативу TCM Integrative Sandbox, который продлится до 2 ноября 2029 года. Она предоставляет государственным медицинским учреждениям возможность испытывать отдельные методы традиционной китайской медицины в больницах и оценивать их безопасность, клиническую эффективность и экономическую целесообразность.

Пока такую оценку прошла только акупунктура для лечения боли в шее и пояснице — ее предлагают в государственных больницах с субсидированием. В рамках первого приема, стартовавшего в январе 2025 года, из 18 предложений были отобраны семь проектов с применением акупунктуры. Они касаются, в частности, реабилитации после инсульта, поддерживающей помощи онкологическим пациентам для контроля боли, бессонницы, усталости и желудочно-кишечных проблем, а также мигрени, остеоартрита колена, женского бесплодия и лекарственно-резистентной эпилепсии.

Сотрудничество с врачами общей практики

Отдельно министерство готовит пилотную программу Healthier SG-TCM для сотрудничества специалистов традиционной китайской медицины и врачей общей практики в сфере профилактического здоровья. Ведомство получило 30 предложений и намерено запустить проект в первой половине 2027 года. По данным министра, услугами традиционной китайской медицины пользовался каждый пятый взрослый сингапурец, а почти 40% из них обращались с одной и той же проблемой и к таким специалистам, и к представителям западной медицины.

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