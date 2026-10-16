14 października armia Gwatemali otrzymała cztery samoloty zakupione w Stanach Zjednoczonych za około 230 mln gwatemalskich quetzali, czyli około 30 mln dolarów. Chodzi o jeden samolot transportowy Twin Otter oraz trzy Turbo Thrush do walki z pożarami lasów — informuje The Rio Times, powołując się na gwatemalskie wydanie La Hora i Ministerstwo Obrony tego kraju.

Transport i ewakuacja medyczna

Dwusilnikowy turbośmigłowy Twin Otter jest przeznaczony do transportu ładunków i pasażerów, w tym z krótkich pasów startowych. Ministerstwo Obrony Gwatemali oświadczyło, że planuje wykorzystywać go do transportu personelu, ewakuacji medycznej oraz dostarczania pomocy do odciętych obszarów.

Trzy jednosilnikowe samoloty Turbo Thrush będą wykorzystywane do zrzucania wody lub środków gaśniczych podczas gaszenia pożarów. Według ministerstwa samoloty te mają wspierać walkę z pożarami lasów i zmniejszać ryzyko dla wojskowych zaangażowanych w takie działania.

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Dalsza modernizacja

Ministerstwo Obrony Gwatemali określiło dostawę jako część modernizacji wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej kraju. Termin oficjalnej prezentacji czterech samolotów nie został jeszcze ustalony.

Według publikacji Gwatemala planuje również zakupy wojskowe na mocy porozumień z USA, Izraelem i Kolumbią o wartości ponad 55 mln dolarów. Mogą one obejmować uzbrojenie, wyposażenie taktyczne, środki łączności, samoloty i łodzie. Wcześniej kraj otrzymał dwa amerykańskie śmigłowce Bell 412 EPX, które przybyły w grudniu 2022 roku.

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