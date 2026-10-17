W RPA rodziny ofiar i osoby, które przeżyły ostrzelanie antyapartheidowej demonstracji w Sharpeville w 1960 roku, złożyły wniosek do Wysokiego Sądu Gautengu. Kwestionują dalsze obowiązywanie Ustawy o indemnizacji nr 61 z 1961 roku, która, według NPR, nadal utrudnia próby uzyskania ochrony prawnej.

21 marca 1960 roku policja otworzyła ogień do uczestników protestu przeciwko ustawom o przepustkach, które ograniczały swobodę przemieszczania się czarnoskórej ludności RPA, a także miejsca zamieszkania i zatrudnienia. Zginęło wówczas co najmniej 69 osób.

Wniosek złożono we wrześniu. Jeśli sąd uzna ustawę za niekonstytucyjną i dopuści pozew zbiorowy w imieniu ocalałych oraz osób pozostających na utrzymaniu zabitych, uczestnicy sprawy będą mogli zgłaszać indywidualne roszczenia odszkodowawcze. Nie wiadomo, czy osoby zamieszane w ostrzelanie nadal żyją, jednak uczestnicy sprawy liczą na reparacje.

Roszczenia o reparacje

71-letnia Paulina Mathinye, której ojciec zginął podczas ostrzelania, dołączyła do potencjalnego pozwu zbiorowego. Opowiedziała, że po śmierci ojca, który był głównym żywicielem rodziny, nie mogła ukończyć nauki. Jak stwierdziła, wpłynęło to także na życie jej dzieci i wnuków.

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Mathinye oświadczyła, że jeśli otrzyma wypłatę, przeznaczy pieniądze na remont domu i edukację czworga wnuków. Międzynarodowy prawnik zajmujący się prawami człowieka Daniel Leader, który doradza zespołowi przedstawicieli wnioskodawców, podkreślił konieczność właściwego rozpatrzenia historycznej niesprawiedliwości z czasów apartheidu.

Inne sprawy z okresu apartheidu

NPR określa sprawę Sharpeville jako część nowej fali działań prawnych mających na celu ustalenie prawdy, odpowiedzialności i reparacji za zbrodnie z okresu apartheidu. W ubiegłym roku sąd ustalił, że Albert Luthuli, pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla z RPA i były lider Afrykańskiego Kongresu Narodowego, został w 1967 roku pobity na śmierć przez policję apartheidu. Wcześniej sądzono, że zginął po zderzeniu z pociągiem.

Wznowiono także sądowe dochodzenie w sprawie zabójstwa czterech działaczy antyapartheidowych, znanych jako „Czwórka z Cradock”, których w 1985 roku porwały i zabiły siły bezpieczeństwa apartheidu. Do sądu wróciło również dochodzenie w sprawie tortur i śmierci lidera Ruchu Czarnej Świadomości Steve'a Biko, który zmarł w policyjnym więzieniu w 1977 roku.

Komisja Prawdy i Pojednania w latach 90. odmówiła amnestii funkcjonariuszom sił bezpieczeństwa, którzy zeznawali w sprawie Biko, uznając ich zeznania za nieprawdziwe. Jednocześnie setki zaleceń komisji dotyczących postępowań karnych były odkładane lub nie zostały wdrożone. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa w ubiegłym roku rozpoczął oficjalne dochodzenie, które ma ustalić, czy zalecenia te celowo nie zostały zrealizowane; jego ustalenia są oczekiwane w grudniu.

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